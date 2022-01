An den deutschen Küsten ist mit einem schweren Strum zu rechnen. (dpa/picture alliance/Zoonar/Lars Fortuin)

Das Wetter: In der Nordosthälfte sowie in Ostbayern Regen, im Bayrischen Wald Schnee. Im Südwesten meist stark bewölkt oder bedeckt. Im Nordwesten später Auflockerungen. Im Tagesverlauf im Norden, Osten und im Harz Sturm, an den Küsten teils orkanartige Böen. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. Morgen vor allem im Osten und Süden zunächst noch Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Später nachlassend mit Auflockerungen, teils auch sonnige Abschnitte. 4 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.