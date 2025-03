Wetter

In der Nordosthälfte sonnig, in der Südwesthälfte wechselnd bewölkt mit Regen, 10 bis 18 Grad

Das Wetter: In der Nordosthälfte zeitweise, an den Küsten auch länger Sonne und kaum Schauer. In der Südwesthälfte nur etwas Sonne, gebietsweise schauerartig verstärkter Regen, örtlich Gewitter. Temperaturen 10 bis 18 Grad. Morgen unterschiedlich bewölkt, im Norden etwas Regen, im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst überwiegend trocken. 9 bis 17 Grad.