Wetter

In der Nordwesthälfte Schauer und Unwettergefahr, in der Südosthälfte viel Sonne

Das Wetter: Vom Südwesten bis in den Norden zunehmend dichtere Quellbewölkung und aufkommende Schauer und Gewitter, gebietsweise Unwettergefahr. In der Südosthälfte zunächst viel Sonne und meist trocken. 25 bis 38 Grad, an der Nordsee kühler. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Südosten kräftige Schauer und Gewitter. 20 bis 30 Grad.

15.07.2023