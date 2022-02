Wetter In der Osthälfte heiter bis wolkig; von Westen her Bewölkung mit Regen

Das Wetter: Im Osten und Süden heiter bis wolkig und teils auch länger sonnig. Sonst von Westen her stärkere Bewölkung, gebietsweise Regen. Höchsttemperaturen 6 bis 14 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf Auflockerungen. In der Mitte und im Süden einzelne Schauer. Am Abend auch im Nordwesten erneut aufkommender Regen. 5 bis 11 Grad.

14.02.2022