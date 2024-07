Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen und Nordwesten, später auch in der Mitte sowie am Alpenrand stark bewölkt mit Regen und kräftigen Gewittern. In den übrigen Landesteilen wechselnd bewölkt, zum Teil auch länger sonnig und meist trocken. 20 bis 28 Grad.

