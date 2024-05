Wetter

In der Südhälfte Regen und Gewitter, Unwettergefahr - in der Nordhälfte freundlich und trocken

Das Wetter: In der Südhälfte zunehmend stark bewölkt und von Südwesten aufkommende Niederschläge. Ab dem Mittag in einem Streifen vom Südosten bis nach Westen teils kräftige Gewitter, erhöhte Unwettergefahr. In der Nordhälfte freundlich und trocken. Höchsttemperaturen 17 bis 28 Grad. Morgen Niederschläge und Gewitter, im Tagesverlauf in den zunächst noch sonnigen Nordosten ausgreifend. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen. 17 bis 27 Grad.