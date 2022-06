Wetter

In der Südhälfte und im Norden Regen, im Osten teils sonnig

Das Wetter: In der Südhälfte teils starker Regen und einzelne Gewitter, in Schleswig-Holstein regnerisch. Im Osten auch länger sonnig und meist trocken. Höchsttemperaturen 15 bis 26 Grad. Morgen in der Osthälfte wechselnd wolkig mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Westen Niederschläge, vereinzelt Gewitter mit Starkregen. 16 bis 27 Grad.

07.06.2022