Wetter

In der Südosthälfte teils sonnig, sonst trüb, teils Regen, Glätte möglich

Das Wetter: Im Norden und Westen, später auch über der Mitte und dem Südwesten bedeckt mit vereinzeltem Sprühregen, örtlich Glätte oder gar Glatteis möglich. In der Südosthälfte teils sonnig, in den Niederungen auch neblig trüb. Höchsttemperaturen je nach Sonne zwischen minus 2 und plus 11 Grad. Morgen südlich der Donau und an den Mittelgebirgen teils sonnig. Sonst stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt und vor allem im Norden etwas Regen. 0 bis 9 Grad.