Wetter

In der zweiten Nachthälfte Regen, 9 bis 0 Grad

Das Wetter: In der Nacht bewölkt, südlich der Donau einige Auflockerungen. In der zweiten Nachthälfte von Westen her Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 9 Grad am Niederrhein und 0 Grad in Bayern. Am Tage in der Nordhälfte meist bedeckt und regnerisch, sonst zunächst aufgelockert und meist trocken, südlich der Donau auch länger sonnig. Am Nachmittag im Westen und Südwesten aufkommende Schauer, vereinzelt Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 10 Grad auf Rügen und 22 Grad im Breisgau.

13.03.2023