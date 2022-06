Warnstreiks an deutschen Seehäfen (dpa/Sina Schuldt)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Spätschicht an den Standorten Hamburg, Emden, Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven aufgerufen, für mehrere Stunden die Arbeit niederzulegen. Damit soll der Druck auf den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe bei der dritten Tarifrunde am morgigen Freitag in Hamburg erhöht werden. Wegen des Organisationsgrads der Hafenarbeiter - rund 70 Prozent sind in der Gewerkschaft - rechnen Beobachter mit deutlichen Auswirkungen auf das Laden und Löschen der Schiffe. Die Arbeitgeberseite hält die Warnstreiks für verantwortungslos und inakzeptabel.

Verdi verlangt für die Beschäftigten unter anderem einen Inflationsausgleich sowie eine Erhöhung der Stundenlöhne um 1,20 Euro. Die Arbeitgeberseite bietet bislang zwei Erhöhungsschritte in diesem und im nächsten Jahr von 3,2 und 2,8 Prozent sowie Einmalzahlungen von insgesamt 600 Euro an.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.