Stichwahl in Türkei

Präsident Recep Tayyip Erdogan wird herausgefordert von Kemal Kilicdaroglu. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tolga Ildun)

Abgestimmt werden kann an 17 Orten teilweise bis zum 24. Mai, wie die türkische Wahlbehörde mitteilte. In der ersten Runde hatten in Deutschland 65 Prozent für den amtierenden Präsidenten Erdogan votiert. Er hatte am 14. Mai zwar die Mehrheit der Stimmen erhalten, die erforderliche absolute Mehrheit aber verfehlt. In der Stichwahl am 28. Mai tritt er gegen den Oppositionsführer Kilicdaroglu an.

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Türkei, dass es zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt kommt.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.