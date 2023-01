Panzerlieferungen an Ukraine

Wird die Bundesregierung nun doch Panzer an Kiew liefern? (dpa)

Das kündigte Wirtschaftsminister Habeck während eines Besuchs in Norwegen an. Die Entscheidungen und Überlegungen Frankreichs und der USA würden die deutsche Debatte sicherlich beeinflussen. Außenministerin Baerbock erklärte in London, Deutschland und seine Verbündeten dürften keinen Zweifel an der Unterstützung für Kiew aufkommen lassen. Man müsse sehen, was man mehr tun könne, gerade auch bei der militärischen Unterstützung.

Bundeskanzler Scholz weigert sich bislang, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Er verweist darauf, dass dies auch die Alliierten nicht täten. Nun hat Frankreich der Ukraine allerdings schwer bewaffnete Spähpanzer zugesagt. Die USA erwägen darüber hinaus, Schützenpanzer zur Verfügung zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.