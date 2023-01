Panzerlieferungen an Ukraine

In Deutschland deutet sich Bewegung an

Die Bundesregierung will nach dem Vorstoß Frankreichs rasch über die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern an die Ukraine entscheiden. Das kündigte Wirtschaftsminister Habeck während eines Besuchs in Norwegen an. Die Entscheidungen und Überlegungen Frankreichs und der USA würden die deutsche Debatte sicherlich beeinflussen. Laut Medienberichten ist die Lieferung von Marder-Panzern in Planung.

05.01.2023