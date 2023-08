Nach Jahrzehnten im gleichen Wohnhaus können Treppen im Rentenalter ein großes Hindernis werden. Es fehlen barrierefreie Wohnungen in Deutschland. (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky)

Für zwei von drei Haushalten, die darauf angewiesen seien, stehe kein angemessener Wohnraum zur Verfügung, teilte das IW mit. Besonders groß sei die Lücke in Thüringen, Sachsen und Hessen. Im Jahr 2022 gab es demnach gut drei Millionen Haushalte, in denen Menschen lebten, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien. Bis 2035 dürfte diese Gruppe nach Schätzungen des Instituts auf 3,7 Millionen Haushalte anwachsen. Dem standen aber der Studie zufolge im vergangenen Jahr nur etwa 1,2 Millionen sogenannte barrierereduzierte Wohnungen gegenüber. Diese kommen ohne Stufen aus und sind mit ebenerdigen Duschen ausgestattet.

Die Studie basiert auf einer Sonderauswertung von Daten des Mikrozensus 2022.

