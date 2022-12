Wirtschafts-Studie

IW-Studie: In Deutschland fehlen immer noch rund 270.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. (picture alliance / Gaetan Bally )

Diese Zahl nennt das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft. Demnach ist die Betreuungslücke etwas kleiner als in den Vorjahren; 2019 fehlten noch knapp 360.000 Betreuungsplätze. Alle Bundesländer konnten die Betreuungslücke etwas schließen. Trotzdem gibt es nach Einschätzung der Wirtschaftsexperten keinen Grund zur Entwarnung.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hält die Bedingungen in den Kitas derzeit für teilweise dramatisch. Das GEW-Vorstandsmitglied Siebernik schreibt in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Welt am Sonntag", die aktuelle Krankheitswelle habe die Einrichtungen voll erwischt, und es herrsche überall im Land akuter Personalmangel. Beides zusammen lasse vielfach keine gute pädagogische Arbeit mehr zu.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.