Das Zifferblatt einer Uhr (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Um zwei Uhr wurden die Uhren um eine Stunde auf drei Uhr vorgestellt. Die Sommerzeit gilt bis zum letzten Sonntag im Oktober, wenn die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt werden. Eingeführt wurde sie in Deutschland im Jahr 1980. In der EU wird seit längerem über eine Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert. Allerdings ist bislang keine Einigung in Sicht.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.