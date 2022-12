Corona-Welle

In Deutschland vorerst keine Testpflicht für Einreisende aus China

Die aktuelle Corona-Welle in China stellt aus Sicht der Bundesregierung noch keinen Grund für neue Einreisebeschränkungen dar. Das Bundesgesundheitsministerium teilte auf Anfrage des Deutschlandfunks mit, man beobachte die Lage aufmerksam und in Abstimmung mit den internationalen Partnern. Bislang lägen aber keine Hinweise auf eine besorgniserregende neue Corona-Variante in China vor.

29.12.2022