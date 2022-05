Steuerschätzung

Der Staat kann auf deutlich mehr Geld als erwartet hoffen. (imago/Chromorange)

Wie das Finanzministerium in Berlin bekanntgab, gehen die Steuerschätzer zudem davon aus, dass der Staat bis 2026 rund 220 Milliarden Euro mehr einnimmt. Die Steuerschätzer berücksichtigen bei ihrer Prognose allerdings nur Reformen, die von Bundestag und Bundesrat bereits gebilligt wurden. Große Teile der geplanten Entlastungspakete für Bürgerinnen und Bürger beispielsweise wegen der hohen Energiekosten befinden sich noch im parlamentarischen Verfahren. Allein die steuerliche Anpassung von Grundfreibetrag, Werbungskosten - und Pendlerpauschale werden in den nächsten vier Jahren rund 22 Milliarden Euro kosten, die in der jetzigen Schätzung noch nicht berücksichtigt sind.

