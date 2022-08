Besonders viele Unfälle passieren an unbewachten Gewässern. (picture alliance / dpa / Marc Müller)

Das seien 15 Opfer mehr als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr, teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Damp bei Eckernförde an der Ostsee mit. Stichtag für die Zählung war der 20. Juli.

Die meisten Unfälle passierten im Binnenland an unbewachten Gewässern. In Freigewässern wie Flüssen und Seen ertranken laut DLRG 180 Menschen, das entspricht 90 Prozent der Fälle. DLRG-Präsidentin Vogt sagte, man appelliere an die Vernunft der Menschen, nicht in völlig unbeaufsichtigten Seen und schon gar nicht in Flüssen schwimmen zu gehen. Wenn dort etwas passiere, sei die Aussicht auf lebensrettende Hilfe oft gleich null.

