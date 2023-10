Krieg im Nahen Osten

Außenministerin Baerbock ist in Israel eingetroffen. (dpa / Ilia Yefimovich)

Gemeinsam mit ihrem israelischen Kollegen Cohen sprach sie in der Stadt Netiwot nahe der Grenze zum Gaza-Streifen mit den Angehörigen. Die Grünen-Politikerin rief die Hamas auf, die verschleppten Menschen wieder freizulassen. Cohen dankte Deutschland für seine Solidarität im Kampf gegen die Terroristen. Zudem besuchten sie ein Wohnhaus, in dem während des Terrorangriffs ein Großvater, ein Vater und ein Sohn beim Einschlag einer Hamas-Rakete getötet wurden.

Später mussten sich die Bundesaußenministerin und ihre Delegation in Tel Aviv in einen Schutzraum begeben, da die Stadt erneut vom Gaza-Streifen aus mit Raketen beschossen wurde. Baerbock will am Abend in die ägyptische Hauptstadt Kairo weiterreisen.

Auch EU-Kommisionspräsidentin von der Leyen und die Vorsitzende des Europaparlaments, Metsola, trafen heute in Israel ein.

Hamas: 13 Geiseln bei israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen

Die islamistische Hamas erklärte unterdessen, 13 ihrer Geiseln seien im Norden des Gaza-Streifens bei israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen. Die Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen. Insgesamt hatte die Terrorgruppe bei ihrem Angriff am Wochenende mehr als 150 Israelis, Ausländer und Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft verschleppt.

