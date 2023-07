Extremismus

In drei Ost-Ländern mehr rechtsextreme Vorfälle an Schulen gemeldet

In mehreren ostdeutschen Bundesländern sind im laufenden Schuljahr einem Bericht zufolge deutlich mehr rechtsextreme Vorfälle an Schulen gemeldet worden. In Brandenburg wurde demnach allein im Mai 14 Mal von Schülern der Hitlergruß gezeigt, oft im Unterricht oder auf dem Pausenhof.

16.07.2023