Mit dem heutigen Tag stellt der Deutschlandfunk die Verkehrsnachrichten ein.

Aus Sicht einer Mehrheit in unserer Hörerschaft ist das über Jahrzehnte wichtige Serviceangebot angesichts neuer technischer Alternativen nicht mehr zeitgemäß. Dies gilt insbesondere, weil es schon länger kaum möglich war, in angemessener Zeit über die Verkehrslage in ganz Deutschland zu informieren.



Der Deutschlandfunk hat den, wie es damals hieß, "Verkehrswarnfunk" 1964 eingeführt und war in diesem Bereich auch mit technischen Innovationen ein Vorreiter. Dies wird über den heutigen Tag hinaus Teil der Rundfunkgeschichte bleiben.