Der Deutschlandfunk wird auch als Livestream öfter gehört.

Bei der Erhebung der Nutzungszahlen für das dritte Quartal 2019 verzeichnete der Dlf mit einem Plus von knapp 36 Prozent zum Vorquartal den mit weitem Abstand größten Zuwachs. Ein deutliches Plus gab es auch für unser Schwesterprogramm Deutschlandfunk Kultur.



Unter den deutschen Sendern belegt der Deutschlandfunk im Bereich Webradio derzeit Platz fünf. Er ist auch im Netz das am meisten gehörte Informationsprogramm. Weitere Einzelheiten zu der Erhebung, der „Media Analyse IP Audio, finden Sie unter anderem in einem Bericht des Branchendienstes „Meedia".