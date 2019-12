In eigener Sache

Der Deutschlandfunk und seine Schwesterprogramme sind ab Januar auch in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen wieder über das Kabelnetz von Unitymedia zu empfangen.

Das teilten beide Seiten in Köln mit. Deutschlandradio und der seit einiger Zeit zu Vodafone gehörende Netzbetreiber haben einen seit 2012 laufenden Rechtsstreit um Einspeiseentgelte einvernehmlich beigelegt. Unitymedia-Kunden in den drei Bundesländern haben ab dem neuen Jahr nicht nur Zugang zu Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Sie können auch den Sonderkanal Dokumente & Debatten in digitaler Form empfangen. Kunden von Vodafone und Unitymedia können zudem über die Plattformen GigaTV und Horizon die Dlf-Audiothek nutzen.