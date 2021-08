In unserer Sendung "Informationen am Morgen" kam am 23. August 2021 in einer Reportage über die Situation in Afghanistan auch ein Caritas-Mitarbeiter zu Wort, der unter anderem Kritik an der Caritas geäußert hatte. Die Reportage war von Peter Hornung, Leiter des ARD-Studios in Neu-Delhi, zu dessen Berichtsgebiet Afghanistan gehört.

Peter Hornung über die aktuelle Lage (23.08.2021)

Im Anschluss war der Caritas International-Büroleiter in Afghanistan, Stefan Recker, im Interview. Recker zweifelte in diesem Gespräch an, dass es sich in der vorangegangenen Reportage tatsächlich um eine seiner Ortskräfte gehandelt hat. "Dieser angebliche Mitarbeiter, der ist mir unbekannt", sagte Recker.

Inzwischen hat die Caritas klargestellt: Der Mann im Beitrag von Peter Hornung ist tatsächlich eine Ortskraft der Caritas. Der Beitrag von Peter Hornung ist absolut korrekt.