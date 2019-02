In eigener Sache

Beim Empfang des Deutschlandfunks im Auto gibt es in einigen Regionen derzeit Probleme.

Manchmal gibt es Dopplungen von Silben, manchmal werden Silben verschluckt. Hintergrund ist, dass die Autoradios automatisch zur jeweils stärksten Frequenz umschalten. Leider sind unsere Frequenzen derzeit nicht in allen Teilen Deutschlands völlig synchron. Die Audiosignale kommen also nicht genau gleichzeitig an. Beim Wechsel zwischen zwei Frequenzen kann es daher zu doppelten oder wegfallenden Silben kommen.



Unser Netzbetreiber arbeitet intensiv daran, diese Störung zu beheben. Wir bitten für etwaige Einschränkungen um Entschuldigung. Gerne verweisen wir auch hier auf die Möglichkeit, den Deutschlandfunk über Digitalradio zu empfangen. DAB-plus deckt bereits 98 Prozent der Autobahnkilometer ab. Weitere Informationen zu der Störung und zum Empfang unserer Programme generell finden Sie hier.