Europawahl

In Frankreich und Österreich gewinnen rechte Parteien - EVP stärkste Kraft im EU-Parlament

Der Blick ins Ausland: In Frankreich hat die rechtsnationale Partei Rassemblement National laut einer Hochrechnung deutlich gewonnen. In Österreich zeichnet sich ein Sieg der rechten FPÖ ab. Insgesamt in Europa wird ein Sieg des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP verzeichnet.