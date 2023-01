Bei Zeitschriften ist der Anteil von Frauen in der Chefredaktion noch am höchsten. (imago/ Manfred Segerer)

Das berichtet der Verein ProQuote Medien. Er legte eine Übersicht zu Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichtenagenturen, Zentralredaktionen und Onlinemedien vor. In den Chefredaktionen von Zeitschriften lag der Frauenanteil demnach im vergangenen Jahr am höchsten - mit 39,5 Prozent. Dahinter folgen Onlinemedien und Agenturen. Am schlechtesten schneiden laut Studie Regionalzeitungen ab.

Die Organisation fordert, dass 50 Prozent der Spitzenämter mit Frauen besetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.