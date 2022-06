Pussy-Riot-Begleiterin

Wieder vereint auf der Bühne: Die kremlkritische Band Pussy Riot beim Konzert im Funkhaus Berlin. (picture alliance/dpa)

Die Aktivistin Aisoltan Nijassowa begleitet zurzeit die russische Protestband Pussy Riot auf ihrer Europatournee. Sie war am Sonntag bei der Einreise aus Slowenien festgenommen worden, weil in ihrem Heimatland Turkmenistan ein Haftbefehl gegen sie vorliegt. Laut der kroatischen Justiz wird ihr Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Für ihre Freilassung nannte das Gericht in Zagreb keine Begründung. Nijassowas Anwältin sagte, die Aktivistin sei wegen der Vorwürfe der turkmenischen Justiz bereits in Russland verurteilt worden und habe sechs Jahre im Gefängnis verbracht.

Die Band Pussy Riot war mit einer Protestaktion 2012 in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale bekannt geworden. Dort führte die Gruppe ein "Punk-Gebet" auf, in dem sie Präsident Putin offen kritisierte. Mehrere Bandmitglieder wurden anschließend zu Haftstrafen verurteilt. Derzeit ist die Band auf Europa-Tournee, um Geld zur Unterstützung der Ukraine zu sammeln und gegen die russische Invasion im Nachbarland zu protestieren.

