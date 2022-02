Polizisten und Polizistinnen stehen an der Kirche Spalier beim Gedenkgottesdienst für die getötete Polizistin. (dpa/Harald Tittel)

Die Trauerfeier in ihrem Heimatort fand mit einer polizeilichen Ehrenwache statt. Die Familie nahm abseits der Öffentlichkeit Abschied. Gestern war bereits der ebenfalls bei dem Einsatz erschossene Polizist in Freisen im Saarland beerdigt worden. Am Nachmittag gedenkt der rheinland-pfälzische Landtag in Mainz der beiden Beamten.

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Polizeikommissar waren vor zwei Wochen im Landkreis Kusel bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Gegen zwei tatverdächtige Männer wurde Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes erlassen. Laut den Ermittlern wollten sie damit Wilderei vertuschen.

