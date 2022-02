Freisen: Trauergäste, darunter viele Polizisten, stehen am Grab währen der Beisetzung eines Polizeikommissars, der mit einer Polizeikollegin am 31. Januar 2022 während einer Fahrzeugkontrolle bei Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen wurde. (dpa/Harald Tittel)

Mehr als 2.500 Menschen gaben dem 29 Jahre alten Kommissar das letzte Geleit. Alle seien erschüttert von der äußersten Brutalität der Tat, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz. Es sei ein trauriger und schwerer Tag.

Landespolizeipräsident Rupp bezeichnete am Rande der Trauerfeier einen abnehmenden Respekt vor Sicherheitskräften als massives Problem. Er hoffe, dass nun ein kleiner Ruck durch die Gesellschaft gehe.

Die Beisetzung der bei dem Einsatz ebenfalls erschossenen Polizeianwärterin findet morgen in Homburg an der Saar statt. Der 29-Jährige und seine 24 Jahre alte Kollegin wurden am 31. Januar im Landkreis Kusel bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Zwei tatverdächtige Männer sitzen in Untersuchungsaft. Laut den Ermittlern wollten sie offenbar ihre Wilderei vertuschen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.