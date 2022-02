Kerzen und Blumen liegen vor dem Gebäude des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Polizeiinspektion Kusel. (dpa/Thomas Frey)

An dem nicht öffentlichen Gottesdienst nehmen Familie, Freunde und geladene Gäste teil, darunter die Innenminister von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Lewentz und Bouillon. Die Trauerfeier wird per Video-Stream in eine Halle übertragen. Die Beisetzung der 24-jährigen Polizeianwärterin, die bei dem Einsatz nahe der Stadt Kusel ebenfalls erschossen wurde, findet morgen in Homburg statt.

Die mutmaßlichen beiden Täter waren einen Tag nach den tödlichen Schüssen festgenommen worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollten sie Wilderei vertuschen.

