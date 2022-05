Zwei Jahre später als ursprünglich geplant findet das Deutsche Chorfest in Leipzig statt. (Jan Woitas/dpa)

Bis Sonntag treffen sich rund 9.500 Sängerinnen und Sänger aus 350 Chören in der sächsischen Stadt. Sie werden mehr als 500 Konzerte an 23 Spielorten geben. Der Präsident des Deutschen Chorverbandes, Ex-Bundespräsident Wulff, hofft, dass von dem Treffen in Leipzig eine Signalwirkung für den Chornachwuchs ausgeht. Ein besonderer Schwerpunkt des Festes liegt darum auch auf den Kinder- und Jugendchören.

