Ziel ist es, Maßnahmen zum Schutz dieses Menschenrechts voranzutreiben. Das Treffen wird von Großbritannien organisiert, beteiligt sind rund 500 Delegierte aus rund 50 Ländern. Der frühere UNO-Sonderbeauftragte für Religionsfreiheit, Heiner Bielefeldt, sieht die Lage in Deutschland im weltweiten Vergleich differenziert. Auf der gesellschaftlichen Ebene seien die größeren Probleme angesiedelt als auf der Ebene von Staat und Rechtsprechung, sagte er im Deutschlandfunk Kultur . Es gebe hierzulande ein gesellschaftliches Klima, das manchmal durch Polarisierung und Populismus geprägt sei. Es treffe Juden, Muslime, aber auch andere Religionsgruppen wie Zeugen Jehovas. Der Professor für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen führte mit Blick auf den Antisemitismus aus, dass dieser nicht nur in Gestalt der Ewiggestrigen in Deutschland auftauche, sondern auch bei absurden Analogien auf Corona-Demonstrationen, wo etwa ein gelber Stern für irgendeinen Unsinn benutzt werde. Das seien auch Themen der Religionsfreiheit, so Bielefeldt.