Skyline von Mailand mit Blick auf das Finanzviertel Porta Nuova. (picture alliance/dpa/Daniel Kalker)

So werden dekorative Brunnen abgeschaltet. Geschäfte in der Metropole dürfen Thermostate nicht auf Temperaturen unter 26 Grad einstellen. Zudem müssen sie ihre Türen geschlossen halten, damit das Stromnetz nicht zu sehr beansprucht wird.

Alle Einwohner der Stadt wurden aufgerufen, die Wassernutzung zu Hause und in privaten Gärten so weit wie möglich einzuschränken.

In der Region Lombardei, zu der Mailand gehört, gilt seit gestern ein Notstand. Seit Monaten hat es kaum geregnet, Flüsse sind ausgetrocknet.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.