Sondierungen

Ministerpräsident Wüst (CDU) und Grünen-Spitzenkandidatin Neubaur begrüßen sich bei ersten Gesprächen in Düsseldorf (Rolf Vennenbernd/dpa)

Im bevölkerungsreichsten Bundesland kommen die beiden Parteien am Nachmittag in Düsseldorf zu ihrer ersten Sondierungsrunde zusammen. Am Sonntag wollen die Gremien von CDU und Grünen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden.

In Schleswig-Holstein treffen sich Vertreter beider Parteien am späten Vormittag in Kiel. Im Falle eines positiven Verlaufs könnten nach den Vorstellungen von Ministerpräsident Günther bereits morgen Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.

Zweierbündnisse aus CDU und Grünen regieren derzeit in Hessen unter Führung der Christdemokraten und in Baden-Württemberg unter Führung der Grünen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.