Durch den Taifun "Doksuri" kommt es zu starken Regenfällen in China. (Ju Huanzong/XinHua/dpa)

In Peking wurden bislang mehr als 31.000 Menschen wegen der starken Regenfälle aus besonders überschwemmungsgefährdeten Stadtvierteln in Sicherheit gebracht. Auf den beiden Flughäfen der Hauptstadt wurden heute früh mehr als 180 Flüge gestrichen, hunderte weitere waren teils erheblich verspätet. Im Bahnverkehr blieben Züge über Nacht liegen; die Passagiere wurden mit Essen und Getränken versorgt. Aus Peking werden bislang aber keine größeren Schäden oder Todesopfer gemeldet. In der südlich gelegenen Provinz Hebei wurden dagegen zwei Brücken von den Wassermassen weggespült; ein LKW-Fahrer kam ums Leben.

Der Taifun war bereits über Taiwan und die Philippinen hinweggezogen und ist nach Angaben der chinesischen Wetterbehörde einer der stärksten seit Jahren. Er hat Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde; örtlich gab es Rekordmengen an Regen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.