Eine Frau in Simbabwe zeigt vertrocknete Maiskolben. (AFP)

Laut einer Studie der Hilfsorganisation Oxfam leiden in den zehn größten Krisenherden mehr als doppelt so viele Menschen an akutem Hunger wie noch vor sechs Jahren. Aktuell sind in diesen Ländern 48 Millionen Menschen betroffen. 18 Millionen von ihnen seien gefährdet, an Unterernährung zu sterben, heißt es in der Studie weiter. Zu den Ländern, die in den letzten zwei Jahrzehnten am häufigsten von extremen Wetterereignissen heimgesucht worden, zählen unter anderem Somalia, Kenia, Niger sowie Haiti, Guatemala und Afghanistan.

Oxfam mahnte mehr Unterstützung aus den reichen Ländern an. Die Organisation wies darauf hin, dass allein der Profit, den die dort ansässigen fossilen Energiekonzerne in rund 18 Tagen machten, ausreichen würde, um den gesamten von der UNO veranschlagten Bedarf an humanitärer Hilfe im Jahr 2022 zu decken.