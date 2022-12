"Emergency Watchlist"

Das ostafrikanische Land steht auf der diesjährigen Liste des IRC zu den weltweiten Krisenherden auf Platz eins. Darin heißt es, in Somalia litten schätzungsweise 6,7 Millionen Menschen an Hunger oder Ernährungsunsicherheit. Gründe seien eine andauernde Dürre, regionale Konflikte, die hohen Lebensmittelpreise und die hohe Arbeitslosigkeit.

Weitere Länder mit besonders schweren humanitären Krisen sind in dieser Reihenfolge Äthiopien mit der umkämpften Region Tigray, das von den radikal-islamischen Taliban beherrschte Afghanistan und der Kongo. Erstmals seit 2017 wieder in der Rangliste vertreten ist in diesem Jahr die Ukraine wegen der russischen Angriffe auf die Infrastruktur und Energieversorgung. Das IRC rief die internationale Gemeinschaft auf, Hilfsorganisationen mehr Geld zur Verfügung zu stellen.