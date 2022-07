Affenpockenviren-Partikel in starker Vergrößerung (imago / Science Photo Library)

Es ist der erste bekannte Todesfall durch die Krankheit in Europa. Das Gesundheitsministerium in Madrid bestätigte am Abend den Todesfall, ohne Details zu nennen.

Am vergangenen Wochenende hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO den Affenpocken-Ausbruch zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. Das ist die höchste Warnstufe der WHO. Die Affenpocken werden vor allem durch sexuelle Kontakte übertragen. In Deutschland hat das Robert Koch-Institut 2.410 Fälle der Krankheit verzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.