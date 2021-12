Der Leiter der Abteilung für medizinische Virologie an der Universität Stellenbosch, rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Kapstadt entfernt, sagte der Zeitung " Die Welt ", in der Provinz Gauteng, dem Ursprungsort von Omikron, würden die Infektionszahlen wieder sinken. Zugleich betonte der Wissenschaftler, man wisse nicht, was hinter dem schnellen Abfall stecke. Auch der Anstieg der Inzidenzen ist Preiser zufolge noch ungeklärt. Die Omikron-Variante sei offenbar sehr ansteckend und lasse sich von Immunität durch Genesung oder Impfung nicht sonderlich beeindrucken. Sie habe sich deshalb sehr schnell ausgebreitet. Der Virologe wies darauf hin, dass mehr als die Hälfte der südafrikanischen Bevölkerung bereits vor Omikron eine Covid-19-Erkrankung durchlebt habe und ein Drittel der Erwachsenen geimpft seien. Ein Großteil der Bevölkerung verfüge somit über einen gewissen Immunschutz. Ähnlich äußerte sich die leitende Forscherin in der Abteilung für Impfstoffe und Infektionskrankheiten an der Universität Witwatersrand in Johannesburg, Marta Nunes.