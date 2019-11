In Venedig und dem Süden

In mehreren Regionen Italiens haben starke Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt.

In Venedig seien wegen außergewöhnlich hoher Wasserstände Kindertagesstätten und Schulen geschlossen worden, teilte die Kommune mit. Am Markusdom habe das Wasser Schäden am Mauerwerk angerichtet, berichten italienische Medien.



Auch der Süden Italiens ist von Überschwemmungen betroffen, etwa Kalabrien und Sizilien. Auch dort wurden Schulen geschlossen.