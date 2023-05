Nach den Überschwemmungen

Die Überschwemmungen in Teilen Italien haben viele Orte stark getroffen - und es soll weiter regnen. (Uncredited/LaPresse/AP/dpa)

In einigen Gebieten entlang der Adriaküste gelte weiterhin die höchste Alarmstufe, teilte der italienische Zivilschutz mit. Am Wochenende wird mit weiteren Niederschlägen gerechnet. Mindestens 14 Menschen sind bisher durch die Überschwemmungen der vergangenen Tage ums Leben gekommen. Rund 15.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. In vielen betroffenen Gebieten sind die Straßen noch von Wasser und Schlamm bedeckt, die Aufräumarbeiten laufen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.