Trotz Massenverhaftungen demonstrieren in Sankt Petersburg und anderen russischen Städten die Menschen gegen den Krieg in der Ukraine.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, es habe in 44 Städten Kundgebungen gegeben. Mehr als 900 Personen seien festgenommen worden. In Sankt Petersburg hätten Polizisten einen Teilnehmer nach dem anderen ergriffen und in Polizeiwagen gezerrt.

In Berlin beteiligten sich mehr als 100.000 Menschen an einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine. Sie stand unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa".

