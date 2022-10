Wladimir Putin, Präsident von Russland (Sergei Ilyin/Pool Sputnik Kremlin/dpa)

Ein entsprechendes Dekret habe er bereits unterschrieben, sagte Putin bei einer im Fernsehen übertragenen Rede im nationalen Sicherheitsrat. Nun muss noch die Staatsduma zustimmen - was aber als reine Formsache gilt.

Mit dem Kriegsrecht gehen erweiterte Machtbefugnisse für die russischen Besatzungsverwaltungen in den ostukrainischen Gebieten Luhansk, Donezk sowie in Cherson und Saporischschja im Süden einher. So können Bewohner etwa an Reisen gehindert werden oder dazu gezwungen werden, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.