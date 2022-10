Christliche Reformation

Das Martin Luther-Denkmal auf dem Marktplatz in Wittenberg/Sachsen-Anhalt. (picture alliance / Zentralbild / Sebastian Willnow)

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther in der Schlosskirche Wittenberg im heutigen Sachsen-Anhalt seine 95 Thesen, die sich gegen den Ablasshandel der Kirche stellten. Damit löste Luther eine christliche Erneuerungsbewegung aus: In der Folge entstand die evangelische Kirche. In der Wittenberger Schlosskirche predigt zu diesem Anlass heute die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus.

In neun Bundesländern in der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag und damit arbeitsfrei. Neben den östlichen Bundesländern - außer Berlin - haben Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 2018 den Reformationstag zu einem neuen, zusätzlichen Feiertag erklärt.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.