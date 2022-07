Der Aralsee in Usbekistan ist mittlerweile fast vollständig ausgetrocknet. (picture alliance / Photoshot)

Das schreibt ein internationales Forschungsduo im Fachmagazin Geophysical Research Letters . Die Forschenden haben für ihre Studie Daten verglichen über die Lage und Ausdehnung der verschiedenen Klimazonen in Zentralasien aus der Zeit von 1960 bis 1980 und der Zeit von 1990 bis 2020.

Dabei kam raus, dass dort trockene Klimazonen seit den 1980er-Jahren schon um rund 100 Kilometer nach Norden vorgerückt sind. Parallel dazu fällt in den Gebirgen in Zentralasien immer häufiger Regen statt Schnee - und dadurch fehlt es gerade im Frühjahr währen der Wachstumsphase von Nutzpflanzen immer häufiger an Wasser. Die Forschenden warnen, dass schon kleine Abweichungen beim Niederschlag während der Wachstumszeit große Auswirkungen haben können - sowohl für die Landwirtschaft als auch für die soziale Stabilität in Zentralasien.

