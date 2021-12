Die italienische Nationalflagge (imago stock&people)

Reisende in Zügen und Flugzeugen müssen demnach künftig einen 2G-Status nachweisen. Ein negatives Testergebnis reicht nicht mehr. Ein 3G-Nachweis wird künftig in Hotels, auf Restaurantterrassen, Messen und Kongressen sowie in Schwimmbädern und Fitnessstudios fällig. Die neuen Maßnahmen treten am 10. Januar in Kraft.

Gleichzeitig beschloss die Regierung, für geimpfte oder genesene Kontaktpersonen die zehntägige Quarantäne abzuschaffen. Die Lockerung soll verhindern, dass kritische Sektoren wie das Transportwesen lahmgelegt werden, wo es wegen einer großen Zahl unter Quarantäne stehender Angestellter bereits zu zahlreichen Zugausfällen gekommen ist.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.