Israel ist laut dem neuen Index des Friedensforschungsinstituts BICC auch weiterhin das am stärksten militarisierte Land der Welt.

In der in Bonn veröffentlichten Untersuchung für das vergangene Jahr folgen Singapur, Armenien, Zypern und Südkorea auf den weiteren Plätzen.



In ihrer jährlichen Studie setzen die Friedensforscher die militärischen Investitionen ins Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Bereichen und Ausgaben. So nimmt Deutschland bei den Militärausgaben zwar mit 49,5 Milliarden US-Dollar den weltweit achten Platz ein. Im Militarisierungsindex liegt es wegen seiner hohen Wirtschaftskraft jedoch nur auf Rang 97.



Die Autoren stellen eine zunehmende Aufrüstung sowohl in den NATO-Staaten als auch in Fernost fest. Sie werde in diesen Ländern mit dem Verweis auf eine agressive Rolle Russlands beziehungsweise Chinas begründet.