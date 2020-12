Die USA sind Schlusslicht im neuen sogenannten Klimaschutz-Index.

Das Abschneiden der Vereinigten Staaten sei desaströs, hieß es bei der Vorstellung der Rangliste in Berlin, die von der Organsiation "Germanwatch" und dem in Köln ansässigen "New Climate Institute" erstellt wird. Spitzenreiter beim Klimaschutz ist demnach weiterhin Schweden, das zum vierten Mal hintereinander auf dem vordersten Platz landete. Es folgen Großbritannien und Dänemark.



Deutschland verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um vier Plätze auf Rang 19 und liegt damit im oberen Mittelfeld. Dennoch verzeichne die Bundesrepublik zu wenig Fortschritte unter anderem im Verkehrssektor und bei der Senkung des Energieverbrauchs, hieß es. Die Klimaschützer urteilten, dass kein Land mit "sehr gut" abschneidet. Sie ließen deshalb die ersten drei Plätze der Rangliste erneut frei.



Der Index analysiert den jeweiligen Stand beim Klimaschutz in 57 Ländern sowie der EU insgesamt. Die Staaten sind zusammen für 90 Prozent der weltweiten Emissionen von klimaschädlichen Gasen verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.